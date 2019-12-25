Ранее мужчину лишили гражданства.

Канада депортирует экс-члена зондеркоманды из-за убийства детей в СССР. Однако Канада отказала мужчине в гражданстве. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на адвоката фигуранта дела Рона Поултона.

Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен прокомментировал юрист

Напомним, что процесс ведется против 96-летнего Гельмута Оберлендера. Его считают причастным к расстрелу детдомовцев в Ейске во время ВОВ. На данный момент речи об экстрадиции нет. Россия запросила у иностранных коллег имеющиеся материалы по расследованию.

Напомним, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию Оберлендера о лишении его гражданства. Судебные разбирательства велись в течение 12 лет. Трижды стороне защиты удалось выигрывать апелляции по принимаемым решениям. Властям Канады пришлось внести изменения в закон, чтобы лишить клиента Поултона права на апелляцию.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК расследует геноцид 214 воспитанников детдома в Ейске.

Фото: Pixabay.com

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