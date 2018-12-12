СК расследует геноцид 214 воспитанников детдома в Ейске

Тела детей нашли в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, такое решение было принято после изучения документов из архива ФСБ. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, зондеркоманда СС-10 "а", которую возглавлял доктор Курт Кристман, имела в вооружении мобильные газовые камеры. 9-10 октября 1942 года члены команды под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера совершили массовое убийство воспитанников детского дома. Тела 214 детей обнаружили в 1943 году в районе Широчанского хутора.

За это и многие другие преступления военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили. Однако Бедедекер и другие нацисты избежали наказания.

Впервые документы о казни воспитанников детского дома были опубликованы 7 октября. В них зафиксировали показания экспертов, которые ранее занимались расследованием дела, а также свидетелей.

Известно, что в начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали около 300 воспитанников детского дома и их воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали немцы. В октябре этого же года к дому с детьми подъехали грузовики, погрузили в них ребят и отвезли к месту, где нашли тела в 1943 году. Через 15 минут все были мертвы.

В одних документах сказано, что комиссия, которая осматривала братскую могилу, не обнаружила на телах умерших ни огнестрельных ран, ни увечий. В других источниках указано, что немцы убили детей с физическими недостатками. Согласно официальному заключению, воспитанники детдома умерли еще в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.

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