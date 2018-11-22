Каньон в Исландии закрыли для туристов до 1 июня из-за Джастина Бибера

После его клипа посещаемость каньона увеличилась на 80%.

Каньон Фьядрарглуфюр в Исландии, ставший широко известным после съемок там клипа Джастина Бибера, закрыли из-за переизбытка посетителей. Об этом сообщает Lonely Planet.

Из-за большого количества людей страдает растительность каньона. Изначально посещение для туристов хотели ограничить на две недели, но в итоге решили продлить срок до 1 июня.

После выхода клипа Джастина Бибера (Justin Bieber) в 2016-2017 годах мы отметили рост числа посетителей до 80%" Даниэль Фрейр Йонссон, представитель агентства по охране окружающей среды Исландии

Каньон Фьядрарглуфюр является одним из самых живописных, а теперь и самых знаменитых мест Исландии. Клип I"ll Show You который посмотрели более 440 миллионов раз.

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Фото и видео: Justin Bieber/ YouTube