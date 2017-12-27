Мир не будет прежним: открывается музей в честь Джастина Бибера

В Канаде в ближайшее время может открыться музей имени Джастина Бибера.

Один из самых спорных музыкантов мира Джастин Бибер может удостоиться собственного музея. Мемориальный зал откроется в Канаде, на родине Джастина уже 18 февраля. Специальная экспозиция разместится в городе Онтарио. В местных СМИ и социальных сетях канадцы по-разному отнеслись к этому решению. Многие пишут, что поп-идол не достоин собственного музея, а кто-то даже называет его "позором Канады". Впрочем, многомиллионная армия юных поклонников и поклонниц Джастина Бибера говорят о своем восхищении этой идеей. Тем более, что Джастин Бибер объективно является самым известным уроженцем Онтарио.

Сообщается, что зал, посвященный биографии и творчеству Джастина Бибера, откроется в местном музее Стрэтфорд Перс. Над экспозицией работали как профессиональные кураторы, так и родственники певца. Например, бабушка и дедушка вокалиста, предоставили музею личные вещи своего внука. Здесь же будут размещены десятки писем Джастина Бибера, его первые микрофоны, концертные костюмы и даже статуэтка Grammy.