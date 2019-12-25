Джастин Бибер сыграл особую роль в спецвыпуске сериала "Друзья"

Он появится в образе "Спудника" – гигантской космической картошки с антенной на голове.

Певец Джастин Бибер принял участие в съемках специального эпизода сериала "Друзья". В новом проекте он сыграл эпизодическую роль, пишет Comingsoon.net.

Бибер появится в костюме "Спудника" – гигантской космической картошки с антенной на голове. Ранее в этом образе поклонники "Друзей" могли видеть Росса. Герой нарядился в гигантскую картофелину на Хэллоуин.

Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоится на HBO Max в августе текущего года. Зрители увидят на экранах весь актерский состав ситкома: Мэттью Перри (Чендлер Бинг), Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Лизу Кудроу (Фиби Буффе), Мэтта Леблана (Джоуи Триббиани) и Дэвида Швиммера (Росс Геллер).

Известно, что спецвыпуск не будет новой серией про "Друзей". Формат определили как импровизационную беседу, без сценария. Актеры сыграют самих себя.

Ранее мы писали, что в 2020 году зрителями отечественного кино в прокате стали более 42 млн человек.

Фото: Instagram / friends_serial