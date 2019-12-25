Джастин Бибер сыграл особую роль в спецвыпуске сериала "Друзья"

Певец Джастин Бибер принял участие в съемках специального эпизода сериала "Друзья". В новом проекте он сыграл эпизодическую роль, пишет Comingsoon.net.
Бибер появится в костюме "Спудника" – гигантской космической картошки с антенной на голове. Ранее в этом образе поклонники "Друзей" могли видеть Росса. Герой нарядился в гигантскую картофелину на Хэллоуин.
Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоится на HBO Max в августе текущего года. Зрители увидят на экранах весь актерский состав ситкома: Мэттью Перри (Чендлер Бинг), Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника Геллер), Лизу Кудроу (Фиби Буффе), Мэтта Леблана (Джоуи Триббиани) и Дэвида Швиммера (Росс Геллер).
Известно, что спецвыпуск не будет новой серией про "Друзей". Формат определили как импровизационную беседу, без сценария. Актеры сыграют самих себя.
Ранее мы писали, что в 2020 году зрителями отечественного кино в прокате стали более 42 млн человек.
Фото: Instagram / friends_serial
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