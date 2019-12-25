В 2020 году зрителями отечественного кино в прокате стали более 42 млн человек

Всего в прокат вышли 110 отечественных фильмов. Они собрали 10,7 млрд рублей.

Более 42 млн человек посмотрели новые отечественные фильмы в прокате в 2020 году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

Всего в прокат вышли 110 отечественных фильмов. Они собрали 10,7 млрд рублей, это почти половина от общих кассовых сборов за 2020 год. Отечественный кинематограф получил 5,4 млрд рублей государственной помощи. При поддержке Минкульта и Фонда кино было завершено производство 81 игрового, 244 анимационных и 206 неигровых фильмов.

Ранее продюсер Александр Роднянский назвал Козловского "режиссером с огромной амбицией".

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