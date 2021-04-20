Продюсер Александр Роднянский назвал Козловского "режиссером с огромной амбицией"

Он уверен, что Данила делает фильмы, способные волновать зрителей, заставить их плакать и смеяться.

Продюсер Александр Роднянский в беседе с Piter.TV объяснил, почему именно Данила Козловский стал режиссером фильма "Чернобыль". Он выделил режиссерскую работу Козловского еще на премьере фильма "Тренер" в 2018 году. Роднянский назвал Данилу "талантливым, энергичным, бескомпромиссным, сильным и ярким" человеком.

Фильм "Тренер" успешный, он очень неровный фильм, в нем много прекрасных сцен, а есть какие-то похуже. Этот фильм дебютанта, но когда я его смотрел, я понимал, что речь идет о режиссере с огромной амбицией, коммуникацией с аудиторией, о режиссере, который хочет волновать аудиторию. Он не боится выглядеть, может быть не автором сложноустроенного, хитрозакодированного фильма, – нет. Он готов и стремится к тому, чтобы делать фильмы, способные волновать зрителей: плакать, смеяться, переживать, а это самое главное. Александр Роднянский

Продюсер назвал кино "машиной времени и пространства", которая позволяет зрителям переместиться на пару часов и пережить происходящее вместе с героями фильма. Он уверен, что Данила Козловский в состоянии это делать.

Ранее Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO.

Фото, видео: Piter.TV