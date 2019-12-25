Джастин Бибер признан исполнителем года по версии MTV Video Music Awards

Записанная вместе с Дезманном Эвансом и Эштоном Симмондсом песня Бибера стала лучшей в категории "Поп-музыка".

Канадского исполнителя Джастина Бибера признали исполнителем года по версии MTV Video Music Awards (MTV VMA). Песня Peaches, которую артист записал вместе с Дезманном Эвансом и Эштоном Симмондсом, стала лучшей в категории "Поп-музыка".

По словам Бибера, текущий год стал для всех непростым из-за пандемии коронавируса. На церемонии вручения премии певец поблагодарил свою супругу Хейли Болдуин.

На премию версии MTV Video Music Awards также были номинированы Ариана Гранде, Амала Дламини, Меган Типи, Оливия Родиго, Тейлор Свифт.

Ранее мы писали, что Анна Седакова стала ведущей шоу, где ищут вторую половинку по гениталиям.

Фото: Instagram / justinbieber