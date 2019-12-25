Анна Седакова стала ведущей шоу, где ищут вторую половинку по гениталиям

Премьера состоится этой осенью.

В России запускают аналог британского шоу Naked Attraction, участники которого находятся в кадре абсолютно голыми и ищут вторую половинку по гениталиям. Помогать мужчинам и женщинам в этом непростом деле и комментировать горячий процесс будет Анна Седакова, пишет "СтарХит".

По словам собеседника издания, участника откровенной программы, шоу выйдет этой осенью. Чтобы попасть на кастинг, продюсерам нужно было продемонстрировать свой "товар".

Не для стеснительных и закомплексованных точно. Отметил парень, добавив, что член показывают крупным планом, на весь экран, без всякой цензуры и блюра

По сюжету, одетый герой сначала может рассмотреть только ноги претенденток. Следом "открываются" половые органы. При этом тело выше пояса и голова девушек какое-то время закрыты. То же самое будет происходить и с парнями.

Ранее мы писали, что Макгрегор напал на Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине.

Фото: Instagram / annasedokova