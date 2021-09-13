Макгрегор напал на Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине

Боец ММА бросил в рэпера стакан с напитком.

Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор напал на американского музыканта Machine Gun Kelly во время мероприятия, которое проводилось на спортивной арене "Барклайс-центр" в Бруклине. Об этом информирует издание Page Six.

Очевидцы события утверждают, Макгрегор поругался с рэпером и бросил в него стакан с напитком, после чего в ход пошли кулаки. Разнимать дерущихся взялись сначала окружающие, а затем сотрудники охраны.

Макгрегор был готов махать кулаками, службе безопасности было трудно его удержать. из сообщения Page Six

На данный момент неизвестно, по какой-причине боец ММА набросился на музыканта. Отмечается, что представитель Макгрегора отрицал факт состоявшейся драки, даже несмотря на фото- и видео-доказательства.

Ранее посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге.

Видео: Twitter/olsenspears