  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
74
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макгрегор напал на Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине

0 0

Боец ММА бросил в рэпера стакан с напитком.

Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор напал на американского музыканта Machine Gun Kelly во время мероприятия, которое проводилось на спортивной арене "Барклайс-центр" в Бруклине. Об этом информирует издание Page Six.

Очевидцы события утверждают, Макгрегор поругался с рэпером и бросил в него стакан с напитком, после чего в ход пошли кулаки. Разнимать дерущихся взялись сначала окружающие, а затем сотрудники охраны.

Макгрегор был готов махать кулаками, службе безопасности было трудно его удержать.

из сообщения Page Six

На данный момент неизвестно, по какой-причине боец ММА набросился на музыканта. Отмечается, что представитель Макгрегора отрицал факт состоявшейся драки, даже несмотря на фото- и видео-доказательства. 

Ранее посетители кафе устроили массовую драку в Елабуге.

Видео: Twitter/olsenspears

 
Теги: machine gun kell, бруклин, драка, конор макгрегор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии