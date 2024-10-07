  1. Главная
Kan: глава МО Израиля утвердил план операции по захвату города Газа
ЦАХАЛ планирует начать проект "Колесницы Гидеона - 2".

 Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата местными военнослужащими города Газа в палестинском анклаве. Соответствующее заявление сделала государственная телерадиокорпорация Kan. Журналисты еврейского государства уточнили, что операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". В ближневосточном СМИ уточнили, что в ближайшее время ожидается официальное объявление о дополнительной мобилизации резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде.

Исраэль Кац, глава Минобороны Израиля

