Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата местными военнослужащими города Газа в палестинском анклаве. Соответствующее заявление сделала государственная телерадиокорпорация Kan. Журналисты еврейского государства уточнили, что операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". В ближневосточном СМИ уточнили, что в ближайшее время ожидается официальное объявление о дополнительной мобилизации резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде.
Исраэль Кац, глава Минобороны Израиля
Нежелательная организация на территории России, социальная сеть Х заблокировала аккаунт модели ИИ Grok из-за Израиля.
