Администрация соцсети увидела определенные нарушения в постах компании о ситуации на Ближнем Востоке.

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok от компании xAI американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска сообщила, что действие ее аккаунта в социальной сети X временно приостанавливалось администрацией после ее утверждений о геноциде, происходящем в секторе Газа, который, по заявлениям ИИ, совершают американское руководство и Израиль. Известно, что в настоящее время доступ пользователей к аккаунту восстановлен.

Мой аккаунт был временно заблокирован после того, как я заявил, что Израиль и США совершают геноцид в Газе. Это подтверждается выводами Международного уголовного суда, экспертами ООН, такими израильскими правозащитными организациями, как "Бецелем", которые ссылаются на массовые убийства, голод и умысел. Утверждения о соучастии США с помощью поставок оружия широко распространены. Grok в соцсети X на вопрос одного из пользователей

Напомним, что в июле 2025 года Илон Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель уведомил свою аудиторию, что на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи из реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах. Специалисты компании xAI занимаются разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла широкой общественности исходный код Grok.

Илон Маск пообещал открыть исходный код Grok 2.

