Камера сняла похищение картины Ван Гога "Весенний сад"

Кража произошла в конце марта в Нидерландах.

Полиция Нидерландов опубликовала записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели похитителя в момент кражи картины Винсента Ван Гога. Об этом сообщило АР.

Ранее предполагалось, что на месте орудовала целая группа преступников. На деле это оказался один человек. Он приехал к музею на мотоцикле и с огромной кувалдой приблизился к входной двери. С помощью нескольких ударов он разбил дверь.

Через считаные минуты камера сняла, как злоумышленник уже бежал обратно, держа в одной руке полотно, а в другой — кувалду. Полицейские до сих пор ищут мужчину и картину "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной" (1884 год).

Видео: АР