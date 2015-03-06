КамАЗ перевернулся на внутреннем кольце КАД

На участке, где произошло ДТП, образовалась большая пробка.

Сегодня, 18 сентября, на внутреннем кольце КАД перевернулся автомобиль КамАЗ. О случившемся рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла около поселка Новоселье в сторону Ропшинского шоссе. Кроме того, грузовик серьезно повредил летевшую рядом иномарку. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

На участке, где произошло ДТП, образовалась большая пробка.

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте автомобилист сбил школьника на самокате.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург