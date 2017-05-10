На Пискаревском проспекте автомобилист сбил школьника на самокате

Накануне, 17 сентября, на Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием маленького самокатчика и водителя автомобиля Skoda Rapid. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Около 19:15 автомобилист сбил 10-летнего школьника, который решил пересечь проезжую часть на самокате. Ребенок в результате аварии пострадал. Его доставили в больницу.
Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.
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Фото: Piter.tv
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