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На Пискаревском проспекте автомобилист сбил школьника на самокате
Сегодня, 12:47
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На Пискаревском проспекте автомобилист сбил школьника на самокате

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Мальчик попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 17 сентября, на Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием маленького самокатчика и водителя автомобиля Skoda Rapid. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 19:15 автомобилист сбил 10-летнего школьника, который решил пересечь проезжую часть на самокате. Ребенок в результате аварии пострадал. Его доставили в больницу.

Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.

Ранее на Piter.tv: на Подрезова сгорела детская коляска.

Фото: Piter.tv

Теги: дпс, дтп на пискаревском, пдд, сбил ребенка на самокате
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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