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На Подрезова сгорела детская коляска
Сегодня, 12:23
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На Подрезова сгорела детская коляска

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С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня утром, 18 сентября, в Петроградском районе произошел пожар в жилом доме. На улице Подрезова, 10, горела коляска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:17. Тушить коляску отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

Спустя 20 минут пламя ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на улице Ленсовета горела детская площадка.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс, сгорела коляска, тушили коляску, улица подрезова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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