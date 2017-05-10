На Подрезова сгорела детская коляска

С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня утром, 18 сентября, в Петроградском районе произошел пожар в жилом доме. На улице Подрезова, 10, горела коляска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:17. Тушить коляску отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Спустя 20 минут пламя ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на улице Ленсовета горела детская площадка.

Фото: Piter.tv