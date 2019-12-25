На улице Ленсовета горела детская площадка

Спустя 15 минут пламя ликвидировали.

Сегодня, 17 сентября, в Московском районе полыхала детская площадка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Ленсовета, 91. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 15:28. Огонь отправились тушить 11 спасателей и две спецмашины.

Спустя 15 минут пламя ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Происходило горение мягкого покрытия детской площадки на площади 2 кв. метра. Пресс-служба ГУ МЧС по СПб и ЛО

Ранее на Piter.tv: на улице Сортировочная-Московская горела кровля заброшки.

Фото: Piter.tv