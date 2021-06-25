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На улице Сортировочная-Московская горела кровля заброшки
Сегодня, 14:20
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На улице Сортировочная-Московская горела кровля заброшки

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Огонь распространился по площади три "квадрата".

Сегодня, 17 сентября, в Невском районе горело заброшенное здание. Пожар произошел на улице Сортировочная-Московская, 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Выяснилось, что полыхает кровля неэксплуатируемого здания. Огонь распространился по площади три "квадрата". Его потушили 10 спасателей на двух спецмашинах.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv: на набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев.

Фото: Piter.tv

Теги: горела заброшка, мчс, спасатели, улица сортировочная-московская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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