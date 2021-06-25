На улице Сортировочная-Московская горела кровля заброшки

Огонь распространился по площади три "квадрата".

Сегодня, 17 сентября, в Невском районе горело заброшенное здание. Пожар произошел на улице Сортировочная-Московская, 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что полыхает кровля неэксплуатируемого здания. Огонь распространился по площади три "квадрата". Его потушили 10 спасателей на двух спецмашинах.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv