Каллас: закрытие Ормузского пролива угрожает дефицитом удобрений и продовольствия

Глава МИД ЕС поддержала идею направить европейские военные корабли на Ближний Восток.

Блокировка акватории Ормузского пролива угрожает недостатком удобрений и продовольствия на мировом рынке. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности стран-членов коллективного Брюсселя Кая Каллас. Иностранный дипломат выступила перед СМИ во время прибытия на очередное заседание Совета ЕС по внешней политике от 16 марта. Она призвала коллег из национальных правительств регионального сообщества отправить свои военные корабли на Ближний Восток в целях деблокирования пролива.

Ситуация в Ормузском проливе ведет не только к недостатку нефти, но и к недостатку удобрений, что может привести к недостатку продовольствия на мировом рынке. Кая Каллас, глава МИД ЕС

По сведениям от иностранной аналитической компании Kpler, на более чем двух десятках судов, которые оказались заперты в Персидском заливе, сейчас находится порядка 463 тысяч тонн мочевины, 303 тысяч тонн серы и свыше 200 тысяч тонн фосфатов. Специалисты из Kpler полагают, что в в результате длительного закрытия Ормузского пролива годовые объемы поставок компонентов таких удобрений могут упасть на 30-50 процентов.

