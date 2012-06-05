Каллас: никто не может предсказать, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке

Глава МИД ЕС рассказала о разных целях США и Израиля на Ближнем Востоке.

Руководитель верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила западным журналистам о том, что никто не может предсказать, когда закончится ближневосточный конфликт между США, Израилем и Ираном. Соответствующий комментарий чиновница сделала в интервью журналистам издания Financial Times. Она пояснила, что коллеги из региона не могут предположить сроки деэскалации кризиса. При этом в коллективном Брюсселе понимают, что у Вашингтона и еврейского государства различные цели в этом вооруженном противостоянии против Тегерана.

Я не думаю, что кто-то на самом деле знает. Войны легко развязать, но они всегда выходят из-под контроля и всегда приводят к еще большему хаосу. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Объясняя ситуацию в акватории Ормузского пролива, глава дипломатической службы ЕС заявила, что Европейский союз изучает варианты страхования гражданского судоходства. Однако пока что возникает проблема, на которую политики пока что не могут дать ответа. Речь идет о том, что если капитан решит, что "не собирается проходить через территорию, то никто не сможет его заставить это сделать.

Фото: YouTube / European Parliament