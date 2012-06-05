Глава МИД ЕС рассказала, что Европа может умиротворить президента США.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе хочет разделить европейские национальные правительства, которые обладают меньшей властью по отдельности. Соответствующий комментарий чиновница сделала в интервью журналистам издания Financial Times. Она пояснила, что Белый дом для реализации такого плана использует тактику, которую применяют и противники регионального сообщества.

Важно, чтобы все поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Эстонка признала факт того, что сейчас у коллективного Брюсселя и Вашингтона "очень сложные отношения". Внутри ЕС есть разные мнения о том, как следует реагировать на ту внешнюю политику, которую проводят американцы. При этом Кая Каллас уверена, что Евросоюз обладает определенными инструментами для того, чтобы "разобраться с Трампом вместе" или умиротворить политика, а также снизить зависимость стран-членов ЕС от США.

Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи.

Фото: YouTube / Hindustan Times

