Канвал Сибал рассказал, что глава МИД ЕС описала убийство просто как "смерть".

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас подменяет понятия, когда говорит о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи просто умер. Соответствующее заявление через социальные сети сделал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал. Эксперт прокомментировал слова руководителя внешнеполитической службы коллективного Брюсселя. В Индии уверены, что Кая Каллас одобряет подобные шаги, связанные с убийством, а также пытается переложить ответственность за происходящее в ближневосточном регионе на власти из Тегерана.

Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка. Соответствующее заявление через социальные сети сделал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал. Эксперт прокомментировал недавние критические высказывания. Канвал Сибал, дипломат

Напомним, что о гибели верховного лидера иранское телевидение объявило в ночь на воскресенье, 1 марта. Жертвами американских и израильских ракетных атак крое этого стали дочь, зять, внучка и невестка Аль Хаменеи. Глава МИД ЕС Кая Каллас назвала "смерти Хаменеи" переломным моментом для исламской республики, который якобы даст местному населению больше свободы. Европейский дипломат уточнила, что поддерживает связь с международными партнерами для поиска путей по эскалации регионального кризиса. Она обвинила Иран в военных действиях, происходящих на Ближнем Востоке.

"Стратегическое поражение". В Индии ответил на слова Каллас о России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kanwal Sibal