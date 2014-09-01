Каллас назвала поддержку ВПК Украины вкладом ЕС в "гарантии безопасности"

В ЕС сообщили о темах, связанных с обеспечением мира на Украине, которые обсудят главы МИД ЕС.

Европейский союз считает своим вкладом в "гарантии безопасности" для киевского режима свою тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины, военную миссию и поддержку местной военной промышленности. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас прессе по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны, организованную в Копенгагене. Иностранная чиновница сообщила о том, что главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопрос того, как будет лучше подготовить изменения в мандате существующих миссий ЕС для того, чтобы они могли быть задействованы к продолжению милитаризации Украины в случае заключения мира между Киевом и Москвой.

Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне - это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас: ЕС не готовят гарантий безопасности для Дании и Гренландии.

