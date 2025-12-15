  1. Главная
Сегодня, 10:47
Каллас: членство Украины в НАТО больше не обсуждается

Глава МИД ЕС призвала обсуждать гарантии безопасности.

Членство Украины в Североатлантическом военном альянсе больше не обсуждается  Соответствующее заявление региональным СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Иностранная чиновница призвала коллег из коллективного Брюсселя дать киевскому режиму в этом случае "серьезные гарантии безопасности".

Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности.

Кая Каллас, глава МИД ЕС 

Каллас: ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров.

Фото и видео: European Commission

Теги: гарантии безопасности, евросоюз, кая каллас, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

