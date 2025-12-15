Каллас: ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров

Глава МИД ЕС подтвердила информацию о том, что странам стало сложнее договариваться друг с другом по санкциям.

Руководители внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза в Брюсселе обсудят новые антироссийские санкции, в частности, внесут в "черный список" 40 танкеров из "теневого флота", якобы перевозящих российскую нефть. Соответствующее заявление СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав МИД ЕС. Иностранная чиновница уверена, что в понедельник, 15 декабря, союзники смогут договориться о дополнительных мерах воздействия на Москву.

Мы внесем в черный список 40 судов "теневого флота", а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что речь идет о первом случае с начала проведения специальной военной операции на Украине, когда Евросоюз расширяет собственный "черный список" по России, не дожидаясь принятия нового крупного санкционного пакета.

Каллас: ЕС не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов.

Фото и видео: European Commission