Глава МИД ЕС объяснила, почему регион хочет произвести экспроприацию российских активов.

Коллективный Брюссель не сможет договориться финансировать Украину за счет евробондов, поэтому единственным решением для регионального сообщества является экспроприация российских активов под видом "репарационного кредита". Соответствующее заявление СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания министров внешнеполитических ведомств из стран-членов ЕС. Иностранная чиновница указала, что вариант с евробондами не может сработать в связи с тем, что для этого требуется единогласное решение. Подобный сценарий предлагался еще два года назад, но по ему не удалось прийти к консенсусу. Кая Каллас добавила, что коллега м становится все сложнее договориться друг с другом.

Вариант с евробондами не сработает..... это не получилось, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по репарационному кредиту достаточно квалифицированного большинства. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас считает обоснованным беспокойство по поводу использования активов России.

