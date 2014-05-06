Каллас считает обоснованным беспокойство по поводу использования активов России

Глава МИД ЕС прокомментировала желание Брюсселя получить гарантии от всех стран-членов ЕС.

Кая Каллас назвала обоснованным беспокойство национального руководства Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны-члены Европейского союза должны разделить между собой риски подобного решения. Соответствующее заявление СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания министров из стран-членов регионального сообщества, посвященного вопросам обороны коллективного Брюсселя. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос журналистов из испанской газеты El País. Корреспонденты задали вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС убедить Бельгию по конфискации активов Центрального банка России.

Мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем. Сначала нужно уменьшить риски, а затем разделить бремя этих рисков с согласия всех. Это возможно при наличии политической воли. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Кая Каллас добавила, что многие политические лидеры говорят о том, что раньше было легче, так как европейская и американская позиции совпадали. Однако теперь это уже не так, поэтому это "усложняет вещи".

Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины.

Фото и видео: European Commission