Сегодня, 11:22
Каллас заявила, что не знает итоги переговоров США и Украины

Глава МИД Е оценила встречу делегаций из США и Украины во Флориде.

Кая Каллас заявила, что пока не знает об итогах двусторонних переговоров США и Украины. Соответствующее заявление журналистам сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания министров из стран-членов регионального сообщества, посвященного вопросам обороны коллективного Брюсселя. Эксперт отметила, что ситуация будет обсуждаться с коллегами. Белый дом не проинформировал коллективный Брюссель о результатах рабочей встречи во Флориде. В ЕС полагают, что для мирных переговоров текущая неделя может стать решающей. В публичном пространстве политические элиты слышали, что диалог был сложным, но продуктивным.

Вчера мы услышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте.

