Каллас: Европа находится на стороне Украины
Сегодня, 9:38
Европа находится на стороне Украины. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.

Каллас прибыла в Киев, где проходит встреча министров иностранных дел европейских стран. Она подчеркнула, что ей приятно находиться в столице Украины. По словам политика, каждый визит напоминает о мужестве и стойкости страны. Также Каллас заявила, что ЕС сделает все, чтобы "обеспечить полную ответственность" России.

Европа на вашей стороне. Мы продолжим оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку.

Кая Каллас, председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Ранее Каллас заявила, что никто не может предсказать, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке.

Фото: YouTube / DRM News

