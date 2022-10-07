Каллас: Эстония поддержит потолок цен, если это не помешает поставкам

Премьер страны рассчитывает, что ЕС не даст Эстонии лишиться газа.

Премьер-министр Эстонии заявила журналистам в Праге о том, что Таллин поддержит потолок цен на российский газ в том случае, если это решение не помешает поставкам голубого топлива на территорию прибалтийской республики. Соответствующей информацией с журналистами поделилась Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу лидеров Европейского политического общества. Чиновница добавила, что в противном случае страна лишится поставок топлива, так как никто из мировых поставщиков не сможет продать этот энергетический ресурс.

Мы поддержим введение потолка цен на газ, если это не будет препятствовать обеспечению поставок топлива. <...> если на нашей территории будет введен потолок, а на другой - нет, то мы просто лишимся газа... Кая Каллас, премьер Эстонии

Глава правительства Эстонии ранее призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением.

Фото и видео: European Commission

