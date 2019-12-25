Премьер Эстонии призвала жителей готовиться к проблемам с электроснабжением

Кая Каллас объяснила, с чем связана такая угроза.

Премьер-министр Эстонии призвала жителей готовиться к возможным проблемам с электроснабжением. Об этом глава местного правительства Кая Каллас сообщила журналистам в ходе пресс-конференции в Таллине. Чиновница пояснила, что это произойдет в том случае, если российская компания примет решение об отключении от собственной сети Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы). Власти призывают быть готовыми к такому развитию событий каждому жителю, компании или государственному учреждению.

Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Напомним, что еще в 2018 году страны Балтии, Польша и Европейская комиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации своих электросетей с сетями континентальной Европы.

Вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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