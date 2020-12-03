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Вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу
Сегодня, 10:17
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Вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

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Граждане РФ не смогут попасть в указанные страны по "туристической визе".

Запрет на въезд будет распространяться не на всех граждан России. Попасть в Эстонию, Латвию, Польшу и Литву смогут те, кто посещает близких родственников, с которыми они воспитывают детей, дипломаты, владельцы краткосрочной учебной визы. Также исключение распространяется на работающих в Эстонии и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, граждане смогут въехать с гуманитарными целями.

Страны можно использовать в качества транзита в том случае, если вы едете в страну своего постоянного проживания. 

По словам главы МИД Эстонии Каи Каллас, ограничить туристические поездки решили для того, чтобы "защитить общественный порядок и безопасность". Страны Прибалтики работают над тем, чтобы запретить туризм для граждан в РФ и в других странах Евросоюза. 

По мнению Каллас, "поездки в Европейский союз – это привилегия, которая не относится к числу прав человека". 

Напомним, что Финляндия продолжает выдавать краткосрочные визы, но их количество сильно сократится.

Фото: Piter.tv

Теги: евросоюз, туризм, шенгенская виза, эстония
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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