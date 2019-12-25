Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило из изменении правил подачи заявлений на визу

С 1 сентября Финляндия будет принимать гораздо меньше заявлений, чем ранее. В среднем по всей стране количество принятых заявлений составит 500 в день.

По новым правилам сокращается количество записей для подачи заявления на туристические визы, но сохраняется возможность подачи визового заявления по остальным основаниям. Кроме того, введены квоты на записи для подачи документов. Только 20% придется на туристов, которые хотят получить визу для туризма, а 80% отведут для граждан, которые хотят получить финский шенген по другим основаниям.

Другими основаниями для подачи визового заявления являются, например, поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу. говорится в сообщении генконсульства.

Заявления на туристическую визу можно подать по предварительной записи только в Визовых центрах в 4 городах: Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Единственный день приема заявлений на туристическую визу — понедельник. Заявления на визу по другим основаниям приниматься в понедельник не будут, для них рабочие дни — вторник, среда, четверг. В пятницу визовые центры отдыхают.

Кроме вышеназванных городов Финляндия будет принимать по предварительной записи визовые заявления по другим категориям всего в 18 визовых центрах в разных регионах России. В зависимости от центра запись доступна по понедельникам, вторникам или средам. Данные Визовые центры не будут принимать заявления на туристическую визу.

Кроме того, о некоторых нововведениях узнала "Фонтанка". У турагентств больше не будет возможности подавать заявления на финские визы в отдельное время. То есть если речь идет о туристической визе, то агентство подает заявление в понедельник, как и все.

Напомним, на этой неделе ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Срок рассмотрения заявок на визу увеличится вплоть до полугода и больше, а стоимость подачи заявления увеличится до 80 евро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (архив)