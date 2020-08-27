Каллас: ЕС сделает все возможное для реализации плана по урегулированию в Газе

Глава МИД ЕС поддержала план США по Ближнему Востоку.

Еврпейский союз сделает все возможное для реализации плана американского президента-республиканца Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление сделала бывшая эстонская чиновница и глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас через социальные сети. Иностранный дипломат заметила, что данное соглашение стало "значительным прорывом" в ближневосточном урегулировании и может стать "реальной возможностью завершить разрушительную войну и освободить всех заложников".

ЕС сделает все, что может в целях обеспечения его исполнения. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что по словам главы Белого дома, официальные представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по результатам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. Речь идет об освобождении всех заложников "в ближайшее время", а также отводе войск еврейского государства до согласованной линии внутри сектора Газа. Дональд Трамп объяснил СМИ, что были деланы первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру" на Ближнем Востоке. А 29 сентября вашингтонская администрация обнародовала "всеобъемлющий план", нацеленный на сирное урегулирование регионального кризиса. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль сообщил мировой общественности, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, а также передать тела погибших.

