Каллас: ЕС 12 октября примет 22-й пакет санкций против России

В Евросоюзе объяснили, кто на этот раз окажется в "черном списке".

Главы МИД Европейского союза примут 12 октября 22-й пакет антироссийских санкций. В профильный документ войдут 1 600 компаний и физических лиц. Соответствующими данными экс-премьер-министр Эстонии, действующий министр по иностранным делам и политики безопасности ЕС Кая Каллас поделилась с западными журналистами по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества. Мероприятие организовано в Люксембурге.

Министры внесут в черный список против России 1 600 новых позиций, связанных с оборонным комплексом. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Западная чиновница пояснила местной прессе, что запреты и ограничения будут приняты в отношении участников выборов в Государственную думу России по Донбассу и Новороссии.

Посольство РФ иронично указало на противоречие в словах Каллас о Молдавии.

Фото: European Commission