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Карагандинские спасатели спасли застрявшую в бетонной плите кошку

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По социальным сетям и СМИ разлетелось видео спасательной операции в Караганде.

Карагандинские спасатели прославились, спасая кота попавшего в бетонную западню.

16 апреля в Карагандинскую службу спасения позвонил житель одного из районов города и сообщил, что его кошка застряла в бетонной плите. Самостоятельно вызволить любимицу у него не получилось. Приехав на место происшествия, спасатели увидели, что кошка застряла в техническом отверстии плиты. Спасатели миллиметр за миллиметром расширяли отверстие, боясь причинить вред животному. Спустя час кропотливой работы кошка оказалась на свободе.

Каким образом кошка оказалась в ловушке, осталось загадкой.

Ранее Piter.TV рассказывал о "плачущем" ретривере из Китая, которого от убоя спасли зоозащитники.

Видео: Instagram/spas_1355

Теги: видео момента , казахстан , караганда , спасатели , спасение кота
Категории: Лента новостей Общество Мировые новости

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