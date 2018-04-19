Трогательное видео из Китая: Спасенный от убоя ретривер расплакался

В сети опубликовано видео из ветеринарного центра, куда поместили спасенных животных.

Интернет облетело трогательное видео с "плачущим" ретривером из Китая.

Этот золотистый ретривер содержался на одной из ферм в Китае в городе Куньмин , где животных готовили на убой. Животные содержались в маленьких клетках, где они не могли даже свободно двигаться. Героя этого видео и еще 20 собак спасли зоозащитники. Чтобы выкупить у "фермера" животных они организовали сбор средств. Защитниками было собрано около 2 тысяч долларов.

После животных отправили в специализированную клинику, где животным оказали необходимую помощь. На видео ретривер "плачет". На самом деле у собаки просто слезились глаза от осмотра, но, тем не менее, у людей это видео взывает слезы и бурю эмоций от спасения животных.

Известно, что 17 собак уже нашли своих новых хозяев и свой дом. Зоозащитники надеются, что и у оставшихся собак скоро будет дом и любящие хозяева.

Видео: Daily Mail