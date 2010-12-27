На лидера "Христианского государства" Калинина завели дело

Уголовное дело связано со статьей 179 УК РФ за недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.

Александра Калинина, главу организации "Христианское государство — Святая Русь", арестовали сотрудники правоохранительных органов. В отношении активиста возбудили уголовное дело, которое связано с принуждением кинопрокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда".

Об уголовном деле по статье 179 УК РФ (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств) сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД. Имя активиста не называлось, это подтвердили источники ТАСС. В настоящее время проходит экспертиза видеороликов Калинина на признаки разжигания межнациональной розни.

Глава "Христианского государства" был задержан 20 сентября сотрудниками ФСБ и департамента противодействия экстремизму МВД. Его отпустили после допроса по делу о поджогах машин у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера "Матильды", но уже на следующий день снова задержали.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоялся предпремьерный показ "Матильды". Он прошел с полицией и кинологами.

Фото: zona.media