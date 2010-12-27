Русский музей отреставрировал "Святую Русь" Нестерова

Картина вернулась после масштабного обновления.

17 октября картина выдающегося художника Михаила Васильевича Нестерова "Святая Русь" вернулась в Русский музей после масштабной реставрации, сообщила его пресс-служба.

В течение полугода реставраторы разбирались с проблемами отслоения краски от грунтовой основы. Специалисты укрепили красочный слой клеевым составом, устранили деформацию холста, счистили старые сгустки лака и загрязнения. Картину заново натянули на качественный подрамник.

Картина более 10 лет не сходила со стен музея и была под постоянным контролем реставраторов. Первыми после обновления полотно увидят посетители музея в Садовом вестибюле Михайловского дворца до 7 ноября. Затем картина сможет отправиться и за пределы дворца.

А в храме на Васильевском острове обнаружили уникальную живопись.

Фото: пресс-служба Русского музея