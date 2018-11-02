Как выглядит отреставрированная "Святая Русь" в Русском музее

В Русский музей вернули знаменитое полотно после реставрации.

Картина Михаила Нестерова "Святая Русь" вернулась в Русский музей после реставрации. Реставраторы работали над шедевром около полугода. Им удалось остановить деформацию холста и хроническую проблему картины – отслоение краски от грунта. С поверхности живописи удалили все поздние наслоения: записи, клей и загрязнения. Это позволило раскрыть истинный авторский колорит картины.

Реставрация картины, написанной в 1901-1905 годах, была проведена при поддержке "Газпрома". Над реставрацией картины трудилась команда из трех человек. Именно благодаря им удалось спасти один из знаковых шедевров Русского музея.

Оценить отреставрированную "Святую Русь" можно в Садовом вестибюле Михайловского дворца. Выставка одной картины продлится до 7 ноября. Затем полотно вернут в постоянную экспозицию музея.

Фото и видео: Piter.TV