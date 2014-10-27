МВД выложили видео задержания лидера "Христианского государства"

В среду, 20 сентября, полиция задержала трех человек по подозрению в поджоге автомобиля адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Позже полиция выложила видео задержания одного их них -лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина.

Лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина и еще двух человек задержали по подозрению в поджоге автомобилей рядом с офисом адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Двое подозреваемых были задержаны в Москве, один в Липецкой области. Источник "Интерфакса" отметил, что процессуальный статус Калинина пока не определен.

ГУ МВД выложило в сеть запись ареста подозреваемых. Люди в форме и масках достаточно жестко вывели людей в наручниках.

Депутат Госдумы и одна из самых ярых противниц выхода фильма "Матильда" Наталья Поклонская сказала, что представителей "Христианского государства" задержали по ее депутатскому запросу. При этом она подчеркнула, что картина Учителя "приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц".

Видео: ГУ МВД России