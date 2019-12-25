Видео: малыш-кенгуренок из Ленинградского зоопарка впервые выглянул из маминой "сумки"

Самка кенгуру Хлоя из Ленинградского зоопарка показала своего нового детеныша. Кенгуренок при рождении весил всего 1 грамм и был размером с горошину. Спустя полгода малыш подрос, окреп и выглянул из маминой сумки.
Пол кенгуренка можно будет узнать через 2-3 месяца, когда он начнет самостоятельно гулять по вольеру. Сейчас кенгуренок почти не выглядывает, однако некоторым посетителям уже удалось его увидеть. Сотрудница зоопарка рассказала Piter TV, что ей два часа пришлось продежурить у вольера, чтобы запечатлеть исторический момент.
Зоопарк приглашает посетителей в гости, чтобы они могли проверить свою удачливость и увидеть малыша.
Ранее Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge.
Фото и видео: Piter.TV, Ленинградский зоопарк
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