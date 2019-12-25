Видео: малыш-кенгуренок из Ленинградского зоопарка впервые выглянул из маминой "сумки"

У кенгуру Хлои родился новый детеныш, накануне он впервые высунул мордочку из сумки. Piter TV получил эксклюзивные кадры появления на публику.

Самка кенгуру Хлоя из Ленинградского зоопарка показала своего нового детеныша. Кенгуренок при рождении весил всего 1 грамм и был размером с горошину. Спустя полгода малыш подрос, окреп и выглянул из маминой сумки.

Пол кенгуренка можно будет узнать через 2-3 месяца, когда он начнет самостоятельно гулять по вольеру. Сейчас кенгуренок почти не выглядывает, однако некоторым посетителям уже удалось его увидеть. Сотрудница зоопарка рассказала Piter TV, что ей два часа пришлось продежурить у вольера, чтобы запечатлеть исторический момент.



Зоопарк приглашает посетителей в гости, чтобы они могли проверить свою удачливость и увидеть малыша.



Ранее Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge.

Фото и видео: Piter.TV, Ленинградский зоопарк