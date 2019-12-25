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Самка кенгуру Хлоя из Ленинградского зоопарка стала мамой
Сегодня, 14:24
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himif

Самка кенгуру Хлоя из Ленинградского зоопарка стала мамой

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Пол кенгуренка пока остается секретом.

В семье кенгуру Беннетта из Ленинградского зоопарка пополнение – у самки по имени Хлоя родился малыш. Счастливой новостью поделились сотрудники зоопарка в официальном паблике "ВКонтакте".

При рождении детеныш весил всего лишь 1 грамм и был не больше горошины размером, а спустя полгода, подросший, выглянул их маминой сумки. Кенгуренок уже знакомится с окружающим миром, но пока не покидает свое укрытие. Пол кенгуренка пока остается секретом, узнать его удастся только тогда, когда малыш самостоятельно начнет перемещаться по вольеру.

Ранее Ленинградский зоопарк показал трюки медведицы Хаарчааны ради тортика.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / "ВКонтакте"

Теги: животные, кенгуру, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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