Принцип челленджа — показать снимки, которые характерные для различных соцсетей.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge. Соответствующие снимки появились на Instagram-страничке учреждения.

Принцип челленджа — показать снимки, которые характерные для различных соцсетей. Так, обитатели Ленинградского зоопарка поделились на пользователей LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики.

Фото:ленинградский зоопарк/instagram