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Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge
Сегодня, 17:11
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IRINA_CHALKINA

Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge

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Принцип челленджа — показать снимки, которые характерные для различных соцсетей.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что Ленинградский зоопарк принял участие в онлайн-челлендже #dollypartonchallenge. Соответствующие снимки появились на Instagram-страничке учреждения. 

Принцип челленджа — показать снимки, которые характерные для различных соцсетей. Так, обитатели Ленинградского зоопарка поделились на пользователей LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики.

Фото:ленинградский зоопарк/instagram

 

Теги: ленинградский зоопарк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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