Как в Петербурге прошел первый день выборов президента РФ

К 20:00 на избирательных участках города явка увеличилась до 16,61%.

Сегодня, 15 марта, состоялся первый день выборов президента РФ. В Петербурге явка на 15:00 составила 16,34% или 620 960 избирателей. К 20:00 на избирательных участках города явка увеличилась до 16,61%, сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Кроме того, Павел Крупник, руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании (ЗакСе) Петербурга, рассказал о своих впечатлениях на голосовании.

Такого внимания к выборам в России не было никогда. Каждый человек имел возможность ознакомиться с кандидатами – выбор будет осознанным. Петербург – пример для подражания. Все проходит очень организованно, никто, никому не препятствует делать свой выбор – голосовать. Павел Крупник, руководитель фракции партии "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга

Напомним, в городе работают 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных. Между ними распределили 3 863 500 бюллетеней.

Завтра и после завтра, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать также с 08:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга