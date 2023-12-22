  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Как в Петербурге прошел первый день выборов президента РФ
Сегодня, 20:23
172
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Как в Петербурге прошел первый день выборов президента РФ

0 0

К 20:00 на избирательных участках города явка увеличилась до 16,61%.

Сегодня, 15 марта, состоялся первый день выборов президента РФ. В Петербурге явка на 15:00 составила 16,34% или 620 960 избирателей. К 20:00 на избирательных участках города явка увеличилась до 16,61%, сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Кроме того, Павел Крупник, руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании (ЗакСе) Петербурга, рассказал о своих впечатлениях на голосовании.

Такого внимания к выборам в России не было никогда. Каждый человек имел возможность ознакомиться с кандидатами – выбор будет осознанным. Петербург – пример для подражания. Все проходит очень организованно, никто, никому не препятствует делать свой выбор – голосовать. 

Павел Крупник, руководитель фракции партии "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга

Напомним, в городе работают 1947 постоянных избирательных участков и 47 – временных. Между ними распределили 3 863 500 бюллетеней. 

Завтра и после завтра, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать также с 08:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

Теги: выборы президента 2024, явка на выборах президента
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии