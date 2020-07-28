В Царском селе восстанавливают исторические интерьеры Зубовского флигеля: взгляд Piter.TV

В Царском селе восстанавливают исторические интерьеры Зубовского флигеля. Специалисты за четыре года отреставрируют восемь личных комнат Екатерины II. Сейчас завершается подготовительный этап по воссозданию пяти залов эпохи классицизма.
Архитектор Камерон и Кваренги были выбраны ею, они абсолютно совпадали с ее внутренним миром, ее ментальностью. Особенно интересно будет увидеть вот эти интерьеры, которые являются неповторимыми, оригинальными и более нигде в мире не встречающимися.
Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село"
Проекты реставрации уже разработали для Туалетной и Рафаэлевской комнат. Исторический паркет, по которому ступала нога императрицы, сохранился только в Зеркальном зале.
Дерево амара имеет характерный фиолетовый цвет. Новая древесина отличается от старой, потому что имеет открытый яркий цвет, с течением времени она будет коричневеть.
Марина Рябова, главный архитектор ГМЗ "Царское Село"
Кроме того, реставраторы вернут в Лионский зал, восстановленный в 2019 году, оконные порталы и мраморные камины.
Это оконные наличники, лазурит, резной металл, многочисленный декор на наличниках.
Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской
Завершить реставрацию личных апартаментов императрицы планируют в 2023 году. До этого времени реставраторы по миллиметрам будут собирать каждый уголок неповторимых интерьеров.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все