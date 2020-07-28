В Царском селе восстанавливают исторические интерьеры Зубовского флигеля: взгляд Piter.TV

Piter.TV увидел личные комнаты императрицы, которые реставраторы планируют восстановить в 2023 году.

В Царском селе восстанавливают исторические интерьеры Зубовского флигеля. Специалисты за четыре года отреставрируют восемь личных комнат Екатерины II. Сейчас завершается подготовительный этап по воссозданию пяти залов эпохи классицизма.

Архитектор Камерон и Кваренги были выбраны ею, они абсолютно совпадали с ее внутренним миром, ее ментальностью. Особенно интересно будет увидеть вот эти интерьеры, которые являются неповторимыми, оригинальными и более нигде в мире не встречающимися. Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село"

Проекты реставрации уже разработали для Туалетной и Рафаэлевской комнат. Исторический паркет, по которому ступала нога императрицы, сохранился только в Зеркальном зале.

Дерево амара имеет характерный фиолетовый цвет. Новая древесина отличается от старой, потому что имеет открытый яркий цвет, с течением времени она будет коричневеть. Марина Рябова, главный архитектор ГМЗ "Царское Село"

Кроме того, реставраторы вернут в Лионский зал, восстановленный в 2019 году, оконные порталы и мраморные камины.

Это оконные наличники, лазурит, резной металл, многочисленный декор на наличниках. Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской



Завершить реставрацию личных апартаментов императрицы планируют в 2023 году. До этого времени реставраторы по миллиметрам будут собирать каждый уголок неповторимых интерьеров.

Фото и видео: Piter.TV