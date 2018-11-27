Хранители Петербурга: В Царском Селе восстановят личные апартаменты Екатерины

Реставраторы воссоздадут восемь интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца.

Царское Село продолжает восстанавливать утраченные интерьеры Екатерининского дворца. В этом году начнут воссоздание восьми интерьеров Зубовского флигеля – личных апартаментов Екатерины.

Флигель был реконструирован в 1779-1780 годах по проекту архитектора Юрия Фельтена. Помещения Зубовского флигеля были утрачены в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году все убранства были полностью уничтожены, а подвал флигеля превращен в тюрьму.

Мы еще до сих пор не залечили военные раны, в то время как Павловск и Петергоф уже восстановили все, мы все еще до сих пор восстанавливаем все, что сгорело или было взорвано в годы войны.

В этом флигеле размещался пятый апартамент Екатерины Великой. Это ее личные комнаты, которые она отделала по своему вкусу. В работе принимали участие все выдающиеся архитекторы того времени, это конец 70-х – начало 80-х годов XVIII века. Это Фельтон, Илья Нееелов, Кваренги и, конечно, Камерон – любимый архитектор Екатерины Великой. Ольга Таратынова, директор музея-заповедника "Царское Село"

Неповторимые интерьеры стали шедеврами эпохи классицизма, прежде во дворце не использовался этот стиль. Декорирование и обустройство Зубовского флигеля проходило под личным контролем императрицы. После войны планировка флигеля приобрела первоначальный вид только в 2000-х годах. В этом году был отреставрирован соседний Лионский зал.

Теперь во дворец вернутся еще восемь помещений. Синий, Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Туалетная и Рафаэлевская комнаты, Купольный и Китайский залы.

Мы с вами находимся в третьем парадном зале на половине императрицы, которая начала здесь работы в 1778 году. Она писала о себе в третьем лице: "Императрица больше не будет помещаться в двух небольших комнатах, она желает быть поближе к парку и видеть парк из своих окон, поэтому она будет создавать десять апартаментов, для украшения которых использует всю ее любимую библиотеку. Ираида Ботт, Заместитель директора музея-заповедника "Царское Село"

В отделке апартаментов использовали уникальные материалы того времени. Среди них цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись и китайские лаки.

В Китайском зале можно было увидеть подлинные предметы востока, например, панно коромандельского лака. Уникальные панно планируют воссоздать на исторической родине – в Поднебесной. Убранство зала менялось, как и вкусы императрицы на архитекторов, им занимались Неелов, Камерон, Монигетти.

Мы приняли решение восстанавливать этот зал на 1754 год, за несколько лет до Монигетти. Зал, который претерпел изменения, но только по части привнесения дополнительных вещей. Что касается отделки, то в принципе этот интерьер акварели Премацци фиксирует состояние Камероновского интерьера. Ираида Ботт, Заместитель директора музея-заповедника "Царское Село"

В Китайском зале статс-секретари ожидали приема императрицы, она принимала в Серебряном кабинете. Этот кабинет отличался мраморным камином и зеркальной рамой над ним. В этом кабинете был подписан указ об аресте Радищева и сожжении его книги "Путешествие из Петербурга в Москву". Самое большое зеркало украшали живописные картины, между зеркалами были размещены пилястры с росписью. В таком виде кабинет сохранился до 1941 года, затем был полностью уничтожен фашистами.

Вот такие живописные вставки, выполненные в технике энкаустики для новой отделки интерьера. Доминируют в этой отделке зеркальные рамы, разделенные живописными панелями с вставками. Действительно, уже в 1889 году получают картины энкаустики, у нас сохранилось их несколько. Ираида Ботт, Заместитель директора музея-заповедника "Царское Село"

Из Серебряного кабинета есть выход в опочивальню императрицы, состоящую из двух частей. В этой спальне впервые в России так широко было использовано стекло и зеркала. Комнату украшали произведения из неглазурованного фарфора, выполненные на мануфактуре Веджвуда.



За спальней следует Синий кабинет или Табакерка, названная так из-за небольшого размера. Кабинет выделялся синими колоннами, диваном в восточном стиле и изящным столиком. Здесь императрица любила отдыхать в обществе особо приближенных лиц и читать Шекспира.

На первом этапе также планируют восстановить Купольную столовую и Зеркальный кабинет. Реставраторам придется изучить все тонкости изготовления изысканных материалов того времени.

Мы постараемся воспроизвести все эти технологии очень точно, нам предстоит большая исследовательская работа по изучению методик и технологий XVIII века, как они обрабатывали стекло, как его красили. Это работа, сравнимая с воссозданием Янтарной комнаты, когда на изучение ушли годы. Работа интересная, хотелось бы, чтобы подрядчики понимали ответственность и сложность всего того, что должно здесь восстанавливаться Ольга Таратынова, директор музея-заповедника "Царское Село"

Вторым этапом станет воссоздание исторических интерьеров Китайского зала, Рафаэлевской и Туалетной комнат. Проект по воссозданию личных комнат Екатерины Великой поддержал "Газпром". Стоимость работ в восьми помещениях Зубовского флигеля превысила 600 миллионов рублей. Реставрацию личных апартаментов Екатерины планируют полностью завершить в 2023 году.

Фото и видео: ГМЗ Царское Село, Piter.TV