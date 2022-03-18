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Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети

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Самолет был подбит в левое крыло.

Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети. В социальных сетях распространился ролик, на котором воздушное судно стало неконтролируемо снижаться на малой скорости. Предположительно, инцидент зафиксирован с украинским штурмовиком. На кадрах заметно, что во время пролета борта на низких высотах средство оказалось подбито в левое крыло. Спустя некоторое время видео прервалось. Известно, что ролик был сделан одним из очевидцев происходящего.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: ввс украины, всу, су-25, херсонская область, штурмовик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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