Самолет был подбит в левое крыло.

Кадры падения Су-25 ВВС Украины под Херсоном опубликованы в Сети. В социальных сетях распространился ролик, на котором воздушное судно стало неконтролируемо снижаться на малой скорости. Предположительно, инцидент зафиксирован с украинским штурмовиком. На кадрах заметно, что во время пролета борта на низких высотах средство оказалось подбито в левое крыло. Спустя некоторое время видео прервалось. Известно, что ролик был сделан одним из очевидцев происходящего.

Минобороны РФ: войска ДНР ведут бои в центре Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / SHOT