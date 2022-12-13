Кадры массовой драки болельщиков после громкой победы ФК "Наполи"

Клуб впервые стал чемпионом Италии за последние 33 года.

Громкая победа местного футбольного клуба "Наполи" в футбольном матче против команды "Удинезе" закончилась массовой дракой на поле. Кадрами с места событий поделились очевидцы. Известно, что битва велась за чемпионский титул страны, который спортсмены из "Наполи" не получали порядка 33 лет. По завершению матча болельщики не смогли сдержать эмоций. Они отправились праздновать победу прямо на арене. Однако такая реакция не понравилась фанатам противоположной стороны, которые решили выяснить ситуацию при помощи силы. В результате на футбольном поле одновременно возникло сразу несколько массовых драк, разгонять которые пришлось правоохранительным органам и судьям.

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Фото и видео: Telegram / Mash