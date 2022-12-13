Холанд установил новый рекорд по голам за сезон в АПЛ

На счету форварда 35 забитых мячей в турнире.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд по голам в чемпионате Англии по футболу.

В перенесенном матче 28-го тура против "Вест Хэма" его команда добилась победы со счетом 3:0. Норвежец забил второй мяч в ворота гостей. Этот гол стал для Холанда 35-м в нынешнем сезоне АПЛ. Он побил рекорд Энди Коула (сезон 1993/94) и Алана Ширера (сезон 1994/95), которые забили по 34 мяча.

Отметим, что до конца сезона АПЛ "Манчестер Сити" осталось провести пять игр, и Холанд может обновить свой бомбардирский рекорд. Всего в нынешнем сезоне форвард провел за клуб 45 матчей во всех турнирах и забил 51 мяч.

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Видео: YouTube / Man City